«محاربو الإمارات» تعد بمزيد من الإثارة في النسخة الثامنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تعود بطولة محاربي الإمارات للمرة الرابعة في هذا العام إلى ساحات النزال بمزيد من الإثارة والنزالات الحماسية، وتشهد قاعة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية غداً الجمعة، أحداث نازلات النسخة الثامنة من هذه البطولة متزايدة الشعبية.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة بتنظيم من شركة بالمز، ظهر أمس، مؤتمراً صحفياً كشفت من خلاله أبرز ملامح النسخة الثامنة التي ستحمل العديد من المفاجآت المذهلة، أبرزها مشاركة العنصر النسائي لأول مرة ضمن منافسات هذه النسخة، حيث تواجه المقاتلة البولندية فيرونيكا زيجمونت الكورية يدام سيو، في وزن القشة، وفيرونيكا بطلة في رياضات الدفاع عن النفس على المستوى الأوروبي والعالمي، كما أن سيو لاعبة جوجيتسو مخضرمة.

وكادت القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي ظهر أمس، أن تتحول إلى حلبة قتال بسبب المناوشات والوعود المتكررة من الفلبيني بطل وزن الريشة رونالدو دي؛ صاحب الشعبية الطاغية الذي يدافع عن لقبه، ضد خصم قوي هو الكوري دو جيوم لي.

وسيتابع جماهير اللاعبين هذا النزال بترقب؛ نظراً لاختلاف أسلوب القتال بينهما، حيث يعتمد فرونالدو بشكل كبير على اللكم في وضع الوقوف، بينما يقوم أسلوب جيوم لي المفضل على المصارعة على أرضية الحلبة.

ومن أبرز ملامح هذه النسخة عودة المواهب الإماراتية إلى حلبة القتال، حيث يشارك في هذه النسخة المقاتل الإماراتي محمد يحيى في مواجهة الفلبيني جلين رانيلو، ضمن وزن الخفيف. كما حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على مشاركة المواهب الرياضية من دول مجلس التعاون الشقيقة، حيث سيشارك المقاتل عبدالله بوشهري من دولة الكويت الشقيقة في فعاليات هذه النسخة ليواجه البرازيلي لياندرو مارتينز، ضمن وزن الخفيف.

ويعود المقاتل اللبناني أحمد اللبان في رابعة مشاركاته في هذه البطولة ليواجه الجزائري سفيان بن شهرة، ويشارك المقاتل منير اللزاز من تونس الذي يعد من أشهر نجوم الفنون القتالية المختلطة في العالم العربي، في فعاليات هذه النسخة ضد المقاتل ساشا بالاتنيكوف من هونج كونج.

كما تسبق الحدث الرئيسي المنتظر لهذه النسخة 3 مباريات ضمن فئة الهواة تضم 6 لاعبين، من بينهم اثنان من دولة الإمارات.

وأوضح فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، مدير عام شركة بالمز الرياضية، أن الرياضات القتالية المختلطة أصبحت متربعة على قمة هرم الجماهيرية الرياضية، وباتت تتمتع بزخم كبير وشغف هائل بين الجماهير.