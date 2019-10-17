شكرا لقرائتكم خبر عن الزري يهنئ شرطة دبي بدرع التفوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالتهاني والتبريكات إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة دبي على درع التفوق العام لاتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية للعام الرياضي(2018- 2019) متمنياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح في المجالات كافة. وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي بجهود وزارة الداخلية في العمل الرياضي وتنظيم البطولات تحت مظلة اتحاد الشرطة الرياضي الذي يقوم بدوره على أكمل وجه.

وكان اللواء سيف الزري الشامسي قد سجل زيارة إلى اللواء عبدالله خليفة المري للتهنئة على الإنجاز.

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