«آسيوية ناشئي الملاكمة» تختتم في الفجيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة آسيا للناشئين والناشئات للملاكمة التي حظيت باستضافتها الفجيرة على مدى الأيام الماضية بمجمع زايد الرياضي برعاية ولي عهد الفجيرة وبإشراف وتنظيم الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة في القارة الآسيوية.

كانت نتائج أمس أسفرت عن تأهل ملاكم الإمارات عبدالله الحوسني للدور قبل النهائي، كما كان التأهل أيضاً من نصيب الياباني يوجا على حساب نظيره الصيني هاو لين بالضربة الفنية القاضية، وتغلب الأوزبكي شاكوبيدينوف على السريلانكي محمد اوسيه بالنقاط، كما فاز الكوري بارك على المنغولي مياجمار.

وأكد عبدالله العنتلي مدير البطولة أن الفجيرة نجحت بدرجة التميز في استضافة العرس الآسيوي بعد أن أبدى رؤساء البعثات المشاركة رضاهم عن حسن الضيافة والتنظيم والعمل البروتوكولي في جميع الجوانب وهو الأمر الذي أسعد اتحاد الإمارات للملاكمة خصوصاً وأن البطولة هي القارية الأولى في الملاكمة التي تقام على أرض الدولة، مبيناً أن هذا الأمر يحفز على استضافات مقبلة بما يسهم في دعم الملاكمة الإماراتية.

ووصف العنتلي الأداء الفني الذي قدمه غالبية الملاكمين بالمميز، وعن مستوى لاعبي الإمارات قدم التهنئة للاعب عبدالله الحوسني على الأداء الرائع والتأهل لقبل النهائي، مؤكداً أن اتحاد اللعبة راضٍ عن المردود الفني، ويرى أن الملاكمين استفادوا من الاحتكاك مع أفضل ملاكمي آسيا والعالم.