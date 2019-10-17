اتحاد الرماية يشكر داعمي بطولة العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه لبطولة العالم للرماية التي أقيمت في العين والى سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف على توجيهات سموه بتسخير كافة إمكانيات النادي لإنجاح البطولة.

كما وجه الاتحاد الشكر إلى الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي على رعايته الكريمة للبطولة وتشريفه حفل الافتتاح.

وثمن اللواء الركن عبدالله المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم جهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة والذين تفوقوا على أنفسهم وكانوا عند حسن الظن بهم.

وأعرب عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات لتعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية، مؤكداً أن تضافر الجهود والإيثار والعمل بروح الأسرة الواحدة وراء هذه النجاحات.

ووجه التهنئة إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على فوزه بالميدالية الفضية في الزوجي المختلط وتحقيقه العلامة الكاملة في الجولة التاريخية وهما إنجازان يحسبان له كرامٍ من طراز فريد.

وقال عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد إن اتحاد الإمارات تلقى رسائل تهنئة من الاتحاد الدولي للرماية والاتحادات الآسيوي والإفريقي والعربي للرماية بمناسبة نجاح تنظيم بطولة نهائي كأس العالم لرماية الأطباق «الإمارات 2019» وأثنى الاتحاد الدولي على المستوى الفني والتنظيمي للبطولة والتغطية الإعلامية المحلية بجميع وسائل الإعلام.

كما وجه الاتحاد الآسيوي والإفريقي والعربي الشكر إلى اتحاد الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها رماتهم خلال المشاركة وقبل وبعد المنافسات.

ووجه الأمين العام لاتحاد الإمارات الشكر إلى الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان على رعايته ودعمه لهذه التظاهرة الرياضية العالمية، مما أثرى البطولة وضاعف من النجاحات.