«الياسات» تحلق بناموس الحقايق في مهرجان البيت متوحد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طارت «الياسات» لعلي العمري مع ناموسس أول أشواط مهرجان البيت متوحد للحقايق الصعوب والذي أقيم أمس على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي،وفي الشوط الثاني كان «الحذر» لمبارك الوهيبي أول الواصلين لخط الختام، وفي الشوط الثالث كسبت «سيوف» لحارب العميمي المركز الأول، وأهدى «الذيب» لحمد العامري ناموس الشوط الرابع.

كما فازت بالأشواط الأخرى«غير» لمبارك العامري،و«زاهية» لراشد الغفلي ،و«عزاز» لحمد العامري،و«عجايب» لخليفة الغفلي،و«الراسية» لسعيد المهيري،و«سكر» لخالد الجنيبي.

وجاءت نتائج بقية الفائزين بالمراكز الأولى كالتالي: الشوط 11 «الظفرة» لشليويح العامري، الشوط 12 «ميالة» لعبيد الكتبي، الشوط 13 «شاهين» لمحمد المنصوري، الشوط 14 «ناصية» لعبدالله الدرعي، الشوط 15 «هوايل» لمبارك الكتبي، الشوط 16 «براق» لسالم العامري، الشوط 17 «الظبي» لمحمد الشامسي، الشوط 18 «ذرب» لعبدالله البلوشي، الشوط 19 «مناورة» لمسلم الدرعي، ثم«شاهين» لعبدالله الشامسي،و«متعبة» لسعيد المنصوري،و«رعد» لعلي العفاري،و«معارك» لخالد الحميري،و«الشاهينية» لمبارك العامري، وذهب ال«عالي» لخالد الحميري.