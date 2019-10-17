فليتوود ينضم إلى قائمة نجوم بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك؛ أعرق بطولات المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف عن انضمام البطل الإنجليزي تومي فليتوود إلى قائمة اللاعبين الزاخرة بالنجوم المشاركين في منافسات النسخة المقبلة، التي ستقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي خلال الفترة ما بين 23 و26 يناير 2020.

وإلى جانب فليتوود، أكد عدد من أبرز اللاعبين مشاركتهم في الحدث المقبل، بانضمام 3 لاعبين سبق لهم التتويج بأحد الألقاب الكبرى، وهم الإسباني سيرجيو جارسيا، والجنوب إفريقي لويس أوستهوزين، والإنجليزي داني ويليت، وسيتنافسون مع أفضل لاعبي العالم بعدما سبق الإعلان عن عودة الأمريكي بريسون ديشامبو حامل اللقب، والإسباني رافا كابريرا بيلو، والسويدي هنريك ستينسون الذين سبق لهم الفوز باللقب، والبريطانيين مات فيتزباتريك، وإيان بولتر، ومات والاس، ولي ويستوود؛ أصحاب الألقاب البارزة في الجولة الأوروبية.

ويعود فليتوود للمشاركة في دبي وسط ترقب؛ نظراً لشعبيته الجماهيرية، وهو الذي يسعى لتحسين نتائجه في هذه البطولة تحديداً، بعدما جاء في المركز السادس في النسخة الماضية، مع سعيه لتكرار النجاح في دبي، حينما سبق له التتويج بلقب الموسم للجولة الأوروبية في بطولة موانئ دبي العالمية الختامية التي تقام على عقارات جميرا للجولف عام 2017، وهو يدرك جيداً أن حصد كأس «الدلة» سيفتح له الأبواب، بعدما أدى نجاح داني ويليت في 2016، وسيرجيو جارسيا في 2017، إلى فوزهما بلقب البطولة الكبرى في وقت لاحق من نفس الموسم.

وعلق فليتوود صاحب المركز 15 على لائحة التصنيف العالمي حالياً، على مشاركته، قائلاً: «سعيد بالمشاركة في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك المقبلة. أحب اللعب في دبي، وهذا الحدث يعتبر من الأوقات المفضلة لي على مدار العام، نحظى بالعناية الكاملة ونقضي أسبوعاً رائعاً في تجربة مذهلة، أتمنى في 2020 أن أنجح بإضافة اسمي إلى سجل الأبطال».

وسينضم إلى فليتوود، مواطنه داني ويليت، الذي حقق أهم لقبين في الجولة الأوروبية في آخر 12 شهراً، ولم يكتف بالتألق في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف في العام الماضي، ولكنه تقدم بنجاح ليحصد لقب بطولة «بي إم دبيلو» في نادي وينتورث العريق في المملكة المتحدة، ويبحث اللاعب في الوقت الحالي عن الاستفادة من أدائه المرتفع في محاولة التتويج بثالث ألقابه في بطولات دبي عموماً.

وسينضم إلى البطولة الإسباني سيرجيو جارسيا، الذي توج ب16 لقباً في الجولة الأوروبية للجولف، والذي خلف ويليت في لقبي دبي والبطولة الكبرى على التوالي، ويوجد معه الجنوب إفريقي لويس أوستهوزين.