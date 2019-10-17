«الليجا» تطلب نقلا لكلاسيكو من «كامب نو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، من الاتحاد المحلي، نقل مباراة ال«كلاسيكو» المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد،من ملعب الأول إلى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كاتالونيا، بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين. وأفادت الرابطة، أمس، أنها طلبت «من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعقد اجتماعاً وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو إلى مدريد ».

وتقام المباراة بين الريال وبرشلونة في «كامب نو» في 26 أكتوبر الحالي.

وأكد الاتحاد الإسباني أنه تلقى طلب رابطة الدوري،وأن أمام الناديين مهلة حتى الاثنين المقبل لإبداء الرأي، قبل أن يتخذ قراره.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، دعت مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة.

وأكد ناديا ريال مدريد وبرشلونة رفضهما نقل المباراة، وهو ما يطرح فرضية تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.