مبيع قياسي لتذاكر مباراة إنكلترا وألمانيا للسيدات









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء أن تذاكر الدخول للمباراة الودّية بين منتخبي إنكلترا وألمانيا للسيدات المقررة في ملعب ويمبلي الشهر المقبل، بيعت بالكامل، ما سيشكل حضورا قياسيا لمباراة نسائية في إنكلترا.

وتقام المباراة بين المنتخبين في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على الملعب الشهير في لندن، والذي يتسع لنحو 90 ألف متفرج.

وسجل الرقم القياسي السابق لمباراة نسائية في إنكلترا على ملعب ويمبلي أيضا، وذلك بحضور 80023 متفرجا المباراة النهائية لأولمبياد لندن 2012 بين الولايات المتحدة والصين، والتي انتهت بفوز الأولى 2-1.

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أما الرقم القياسي العالمي لعدد المتفرجين في مباراة للكرة النسائية فهو 90185 شخصا (بحسب الاتحاد الدولي فيفا)، وسجل في نهائي كأس العالم 1999، عندما فازت الولايات المتحدة على الصين بركلات الترجيح 5-4 في ملعب روز بول في مدينة لوس أنجليس الأميركية.

في المقابل، يبلغ الرقم القياسي لعدد المشجعين الحاضرين لمباراة للمنتخب النسائي الإنكليزي، 45619 متفرجا، وذلك في مباراة ضد ألمانيا أيضا على ملعب ويمبلي في العام 2014.

وقالت مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإنكليزي سو كامبل "ما سيجعل الأمر أكثر تميزا هو رؤية كل من اشترى تذكرة يحضر في هذا اليوم للمساعدة في تحطيم الرقم القياسي على التراب الإنكليزي".

وأضافت "رسالتي إليهم هي أن يأتوا ويكونوا جزءا من التاريخ".