شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الأربعاء 16/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها انتظام المغربي وليد أزار وفى التدريبات.

الأهلى ينتظر وصول قناع مروان محسن من إسبانيا

ينتظر الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تحديد موعد وصول القناع الطبى لوجه مروان محسن مهاجم الفريق من أجل انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وفتح الجهاز الطبى، خلال الساعات الماضية، خط اتصال مع بعض الشركات المخصصة فى هذا المجال فى إسبانيا من أجل إنهاء التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الطبى الذى سيرتديه اللاعب فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام سموحة فى الجولة الاولى من منافسات الدورى الممتاز.

تعرف على موعد عودة محمود متولى لتدريبات الأهلى الجماعية

يعود محمود متولى مدافع الأهلى إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجى الأسبوع المقبل بعدما ينهى اللاعب فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية.

كان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قد عقد جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على مستجدات تأهيل اللاعب وموعد إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

الأهلي يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد

أرسل النادي الأهلي استعجالاً للاتحاد الدولي "فيفا"، لبحث شكوى النادي الأحمر، ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ونجم منتخبنا الوطني.

وتسبب تغيير الأهلي لصيغة الشكوى في تأخر حصول القضية علي دور في ترتيب القضايا المرفوعة لدى الاتحاد الدولي.. وقامت إدارة الأهلي في بداية الأمر بشكوى عبد الله السعيد وأهلي جدة السعودى فى قضية واحدة، وهو الأمر الذي رفضه "فيفا" وطلب فصل الشكويين.

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إكرامى يحصل على وعد بالمشاركة فى الأهلى رغم تألق الشناوى

حصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلى على وعد من الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري رينيه فايلر بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب تحديد موقفه خاصة أنه لم يحظ بالفرصة منذ تولي فايلر المسئولية ومنذ عودته من إصابة الركبة.

وعقد إكرامي جلسة مطولة مع فايلر طلب فيها الحصول علي فرصة للمشاركة، لكي يتسني له العودة من جديد لصفوف منتخبنا الوطني.. وأكد فايلر لإكرامي أنه يعلم أنه حارس كبير وأنه واحد من كباتن الفريق إلا أنه يفضل الاعتماد علي حارس أساسي واحد، رافضًا فكرة التبادل بين الحراس خاصة أن محمد الشناوي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الحالية، إلا أنه وعد إكرامي بالحصول علي فرصة حينما تتسني الفرصة.

أزارو ينتظم فى مران الأهلى وتأهيل مروان محسن

انتظم وليد أزارو مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأكتفى أزارو بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق مساء أمس الثلاثاء قبل انتظامه في مران اليوم الجماعي.

فيما واصل مروان محسن، مهاجم الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وأدى مروان، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

فايلر يُركز على العرضيات فى مران الأهلى وإصابة الشحات

خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لاستقبال الكرات العرضية من الجهتين اليمنى واليسرى التي تواجد بها رمضان صبحي وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد الشي