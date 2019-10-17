7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، والأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد، وساسي : علاقتي بالزمالك وجماهيره رائعة.. وأتمني التتويج بالبطولات. اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة وافق اتحاد الكرة على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بالسفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، خاصة أنه سيلعب مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام بالكاميرون، قبل السفر بعدها مباشرة إلى جزر القمر لخوض الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر. الأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد أرسل النادى الأهلى استعجالاً للاتحاد الدولى "فيفا"، لبحث شكوى النادى الأحمر، ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ونجم المنتخب الوطنى. جماهير القلعة البيضاء تشعل مطار القاهرة لاستقبال كوماندوز يد الزمالك.. صور علت هتافات جماهير ومشجعى القلعة البيضاء بالأغانى والأناشيد الخاصة بالنادى بمطار القاهرة خلال استقبالهم بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك بعد فوزهم التاريخى بحصد لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بجمهورية الرأس الأخضر بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى. Advertisements وافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فى استاد الإسماعيلية. المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمباراته مع المصرى سادت حالة من الاستياء والغضب لدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة ولدى الجهاز الفنى للفريق بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها غدا فى الأسبوع الرابع بالدورى. اجتماع طارئ لمجلس إدارة المقاولون غدا لبحث أزمة لقاء الزمالك يعقد مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح اجتماعًا عاجلاً غدًا الخميس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة الزمالك المقرر إقامته يوم السبت المقبل. ساسي : علاقتي بالزمالك وجماهيره رائعة.. وأتمني التتويج بالبطولات نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة وعلى هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون .

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