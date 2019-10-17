شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيم مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص ببطولة مصر الدولية الخامسة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وحضر الاجتماع الفني مندوبي الدول المشاركة، والفرنسي "ايريك ليسيوه" الحكم العام للبطولة، إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة برئاسة هشام التهامي.

وشرح "ليسيوه" نظام البطولة قبل أن يعلن قرعة البطولة للفردي "رجال - سيدات" والزوجي "رجال - سيدات"، والزوجي المختلط.

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كما أكد ليسيوه على اللاعبين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمباريات، وضرورة عدم ارتداء قمصان متشابهه من حيث الألوان.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.

وأكدت 31 دولة على المشاركة في البطولة بواقع 126 لاعبا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

ويشارك في البطولة كلًا من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - مينمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".