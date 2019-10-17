- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب الشاطئية يخوض تدريباته استعدادا لكأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته خلال المعسكر المغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للقارات بدبى في الفترة من يوم 4 نوفمبر حتي يوم 10 نوفمبر، بالإضافة للاستعداد لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي منتخب الكرة الشاطئية علي الحضور لمعسكر الفريق وعقد جلسة مع اللاعبين للشد من أزرهم واكدت لهم انها تعمل علي حل الازمات وتذليل الصعاب التي ستواجههم كما تعمل علي اقامة المعسكرات وتوفير مباريات دولية من أجل الاحتكاك القوي وطالبتهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة في التدريبات من أجل الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج جيدة في بطولة كاس العالم للقارات.
صورة جماعية
ويشارك منتخب مصر في بطولة القارات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم روسيا وايران والمكسيك بينما تضم المجموعة الثانية الامارات و ايطاليا واسبانيا واليابان.
جانب من المعسكر
وضم قائمة المنتخب عبد الرحمن حسن والحسيني طه ومصطفي سمير ومحمد عبد النبي واحمد الشحات ومصطفي سيد ومصطفي علي ومصطفي احمد واسلام العفريت ومحمد فوزي وعبد العزيز صباح وكريم سيد.
ويقود منتخب مصر للكرة الشاطئية عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق مديرا للمنتخب ومصطفي لطفي المدير الفني، وأحمد ابو سريع مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب لحراس المرمي والدكتور وليد منظور طبيب والدكتور عمر حلمي مخطط احمال وعباس حسانين اخصائي علاج طبيعى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. منتخب الشاطئية يخوض تدريباته استعدادا لكأس العالم للقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.