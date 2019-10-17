شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب الشاطئية يخوض تدريباته استعدادا لكأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته خلال المعسكر المغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للقارات بدبى في الفترة من يوم 4 نوفمبر حتي يوم 10 نوفمبر، بالإضافة للاستعداد لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي منتخب الكرة الشاطئية علي الحضور لمعسكر الفريق وعقد جلسة مع اللاعبين للشد من أزرهم واكدت لهم انها تعمل علي حل الازمات وتذليل الصعاب التي ستواجههم كما تعمل علي اقامة المعسكرات وتوفير مباريات دولية من أجل الاحتكاك القوي وطالبتهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة في التدريبات من أجل الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج جيدة في بطولة كاس العالم للقارات.



صورة جماعية



