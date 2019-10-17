شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 16 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم 16/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، تصريحات فرجانى ساسى لاعب الفريق بأنه مستمر مع النادى الأبيض نافيا شائعات رحيله، فضلا عن استقبال جماهير الزمالك لفريق اليد بعد فوزه ببطولة افريقيا.

ساسي : علاقتي بالزمالك وجماهيره رائعة.. وأتمني التتويج بالبطولات

نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة وعلى هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون .

ميتشو يمنح عمر السعيد راحة من تدريبات الزمالك

حصل عمر السعيد مهاجم الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي ، بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو .

مرتضى منصور: الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي في أي وقت وأي مكان

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الأهلي ببطولة الدوري الممتاز في أي وقت وأي مكان .

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موعد مباراة الأهلى و الزمالك يثير أزمة بين الأندية

موعد مباراة الأهلى و الزمالك يثير أزمة بين الأندية بعد تأجيل اتحاد الكرة له، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، خاصة أن التأجيل نتج عنه تقديم موعد مباراة المقاولون والزمالك.

المقاولون يرفض اللعب أمام الزمالك ويصعد الأمر للجنة الأولمبية

رفض المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة قرار لجنة المسابقات باللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك وإجبار المقاولون على مواجهة الزمالك يوم السبت بدلا من اللعب أمام أسوان فى لقاء الجولة الرابعة عصر بعد غد الجمعة.

جماهير الزمالك تستقبل فريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا

علت هتافات جماهير ومشجعى أبناء القلعة البيضاء بالأغانى والأناشيد الخاصة بالنادى بمطار القاهرة، خلال استقبالهم بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك بعد فوزهم التاريخى بحصد لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بجمهورية الرأس الأخضر بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 33 / 31 فى النهائى .