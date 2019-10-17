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طاقم حكام من موريشيوس لإدارة مباراة المصري وكوت دي اور بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري البورسعيدي، ومضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في 27 أكتوبر الجاري بسيشل.


ويضم الطاقم التحكيمي  كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.

 

 

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