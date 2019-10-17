شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حجم إصابة حسين الشحات فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك خلال كرة مشتركة مع زميله رمضان صبحي، تسببت فى خروجه من المران لتلقي العلاج.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة في الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير بالغردقة، وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل.

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