شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك.. وانتظام طارق حامد في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «عبداللطيف أبورجيلة» بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

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وطالب ميتشو لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد في التدريبات، وبذل أقصى جهد لديهم من أجل الاستعداد الجيد للفترة المقبلة، كما شرح ميتشو بصحبة معاونيه في الجهاز الفني بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في اللقاء الودي أمام بتسوانا، والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، فيما اكتفى الثنائي عبدالله جمعة وعمر السعيد، بأداء تدريبات تأهيلية فقط، وحصلا على راحة من خوض التدريبات الجماعية.