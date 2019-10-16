شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مواجهة المقاولون بدل الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بقرار اتحاد الكرة والجهات الأمنية بتأجيل مباراة الفريق الكروى الأول أمام نظيره الأهلى فى مباراة القمة المقبلة والتى كانت مقررة السبت المقبل بسبب دواعى أمنية ورفض الأمن إقامة المباراة فى الوقت الراهن لأسباب أمنية.

وأكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أنه مع أى قرار رسمى من الدولة أو الجهات الأمنية، مشيرا إلى استعداد الأبيض لخوض مباراة الأهلى فى أى وقت وفى أى مكان حتى وإن تم التراجع فى القرار وتمت إقامتها بعد غد السبت، مؤكدا أن اجتماعه باللاعبين وتحفيزهم على الفوز بصرف مستحقاتهم المالية ومقدمات العقود خير دليل على أن الزمالك لم ولن يطلب تأجيل المباراة.

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وتحدى رئيس القلعة البيضاء أى مسؤول فى اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات يثبت أن الزمالك طلب تأجيل القمة، مؤكدا أن ترحيبه بالتأجيل من أجل سلامة الوطن وحفاظا على السلم العام لأنه عندما يصدر قرار أمنى بتأجيل المباراة الجماهيرية الأكبر فإن هذا يعنى أن لديهم معلومات عن أمور تدبر بليل يوم المباراة، لذلك رحبنا بالتأجيل احتراما لقرار الأمن، وهذا هو عهدنا دائما مع أى قرار وطنى فى صالح البلاد لكن من الناحية الفنية والرياضية فنحن جاهزون لمواجهة الأهلى غدا وليس السبت.

يأتى هذا فيما فتح مرتضى منصور النار على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة واتهمهم بالعشوائية فى القرارات ووصفهم بأنهم مجموعة من الهواة الذين لا يصلحون لهذه المهمة، وأعلن رفضه خوض مباراة المقاولون العرب تحت أى ظروف، مطالبا لجنة المسابقات ببل قرار استبدال مباراة الأهلى بمواجهة المقاولون وشرب مياهه، مطالبا برحيل حسام الزناتى، القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات، مؤكدا أن المجاملات فى اختيار الأشخاص ستكون سبب فشل اللجنة الخماسية غير المتفرغة لإدارة شؤون اللعبة وبطولة الدورى.

وتساءل رئيس النادى عن إمكانيات وخبرات الزناتى لشغل هذا المنصب سوى أنه صديق محمد فضل ونادر شوقى وسبق أن فشل فى بطولة أمم إفريقيا التى كادت تشهد كارثة لولا تدخل الدولة بكامل المؤسسات والهيئات والدعم السياسى الذى أنجح البطولة على أعلى مستوى ثم حاول هؤلاء الهواة نسب هذا النجاح لأنفسهم. من جهة ثانية، وقع طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، عقوده الجديدة فور جلسته مع رئيس النادى وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، ووكيله أحمد يحيى، حيث تمت زيادة قيمة عقد اللاعب، تقديرا لدوره ومجهوده مع الفريق. من جانبه أبدى طارق حامد، سعادته بتعديل عقده مؤكدا أنه سيظل فى نادى الزمالك حتى آخر يوم فى عمره وأنه لم ولن يفكر فى الرحيل عن النادى، نافيا وجود خلافات أو أزمات بينه وبين النادى وأن البعص فسر كلامه على إنستجرام بطريقة خاطئة. وأكد حامد أن جميع لاعبى الزمالك على قلب رجل واحد وهدفنا هو التتويج بالبطولات فى الموسم الحالى ولن نسمح لأحد بضرب استقرار الفريق.