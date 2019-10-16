شكرا لقرائتكم 21 لاعبًا يبدأون معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت القائمة كل من: محمود حمدي ومحمد كوكو وشريف عويس وعاصم سعيد واحمد مودي واحمد ياسين و أحمد صبيحة وعصام صبحي ومحمد دسوقي وشريف حازم ومحمد إبراهيم وحسني فتحي واوتشو وصلاح عاشور وباولن فوافي ومحمد مسعد وشيملس بيكلي وصلاح أمين واودو موسيس وعمرو مرعي وعبد الله مجدي.
وغادر الفريق القاهرة متوجها إلى السويس بعد المران مساء اليوم مباشرة للسويس.
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