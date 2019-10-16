شكرا لقرائتكم لاسارتي: لا أعلم سر تجاهل دعوتي لحفل تسليم درع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى السابق للأهلى، من تجاهل إدارة النادى الأحمر، توجيه الدعوة له لحضور حفل تسلم الدوري المصرى الممتاز.

كانت الشركة الراعية للكرة المصرية، قد أقامت حفلا رائعا، لفريق الأهلى، الخميس الماضى، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصرى، للمرة الـ41 فى تاريخه.

قال لاسارتى في تصريحات لإذاعة "لاس فوسيز ديل فوتبول" الأوروجوايائية،:"الأهلى لم يوجه لى الدعوة لحضور الحفل، ولم يتحدثوا إلينا نهائيا، من باب المعاملة الحسنة".

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أردف :"تفاجئت بعدم دعوة إدارة الأهلى لنا من أجل حضور حفل لقب الدوري الذى فزنا به مع الفريق".

كان لاسارتى قد نجح فى التتويج بلقب الدوري مع الأهلى، بعد أن كان متأخرا بفارق كبير من النقاط مع غريمه التقليدى الزمالك.

ورحل لاسارتى عن تدريب الاهلى، عقب وداع بطولة كأس مصر من دور الـ16 بالخسارة من بيراميدز بنتيجة 1 – 0.