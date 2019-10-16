شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة الذهاب بين المصري و كوت دي اور بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الطاقم التحكيمي كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.
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