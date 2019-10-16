اخبار الرياضه

طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة الذهاب بين المصري و كوت دي اور بالكونفدرالية...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة الذهاب بين المصري و كوت دي اور بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري البورسعيدي، ومضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في 27 أكتوبر الجاري بسيشل.

 

ويضم الطاقم التحكيمي  كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة الذهاب بين المصري و كوت دي اور بالكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا