شكرا لقرائتكم نقل منافسات الكاراتيه إلى استاد القاهرة بدلا من الأسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وتقام البطولة فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل ، على أن يتم قبول كشوف الاسماء المشاركة يوم 21 اكتوبر حتى 10 نوفمبر .
وجاء نقل البطولة من الأسكندرية إلى ستاد القاهرة ، بعد اعتذار منطقة الاسكندرية عن استضافة الأسبوع الأول من البطولة لعدم وجود صالة فى المواعيد المحددة .
يذكر أن منتخبات الكاراتيه تشارك فى بطولة العالم للناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، التى تقام بشيلى فى الفترة من 16 إلى 30 اكتوبر الجارى بمشاركة 37 لاعب ولاعبة .
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