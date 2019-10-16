شكرا لقرائتكم نقل منافسات الكاراتيه إلى استاد القاهرة بدلا من الأسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتقام البطولة فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل ، على أن يتم قبول كشوف الاسماء المشاركة يوم 21 اكتوبر حتى 10 نوفمبر .

وجاء نقل البطولة من الأسكندرية إلى ستاد القاهرة ، بعد اعتذار منطقة الاسكندرية عن استضافة الأسبوع الأول من البطولة لعدم وجود صالة فى المواعيد المحددة .

يذكر أن منتخبات الكاراتيه تشارك فى بطولة العالم للناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، التى تقام بشيلى فى الفترة من 16 إلى 30 اكتوبر الجارى بمشاركة 37 لاعب ولاعبة .