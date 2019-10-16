شكرا لقرائتكم ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة غدا باستاد الدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي..
حراسة المرمى: مهدي سليمان وأحمد دعدور، بينما واصل أحمد الشناوى غيابه عن القائمة.
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري.
خط الوسط: إسلام عيسى وعبده لومالا وعمر العيوني ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا وإيريك تراوري.
خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.
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