شكرا لقرائتكم ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة غدا باستاد الدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه سموحة في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي..

حراسة المرمى: مهدي سليمان وأحمد دعدور، بينما واصل أحمد الشناوى غيابه عن القائمة.

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خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري.

خط الوسط: إسلام عيسى وعبده لومالا وعمر العيوني ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا وإيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.