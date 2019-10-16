شكرا لقرائتكم نتائج مباريات بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 99... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة لبطولة الجمهورية للناشئين مواليد 1999 التي اقيمت مبارياته عصر اليوم. وشهدت الجولة أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها اكتساح بيراميدز لحرس الحدود برباعية مقابل هدف، فيما تغلب إف سي مصر على المصري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب الفريق البورسعيدي ، و أحرز الأهداف رامبو وسليمان ، وأحمد سمير. و اسفرت الجولة عن: فوز اسوان علي الجونة1/3 . فوز بيراميدز علي حرس الحدود 1/4 . فوز اف سي مصر علي المصري 1/3 . فوز الزمالك علي مصر المقاصة 0/1 . Advertisements فوز الإسماعيلي علي الاتحاد 0/2 . فوز انبي علي طلائع الجيش 0/2 . فوز سموحة علي المقاولون 0/1 . تعادل الانتاج الحربي مع وادي دجلة 1/1 . وتأجلت مباراة طنطا والاهلى بسبب مسابقة كأس مصر. بهذه النتائج يهيمن بيراميدز على صدارة الدوري برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي تتبقى له مباراة أمام طنطا، فيما رفع اف سي مصر رصيده إلى النقطة 11.

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