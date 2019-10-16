شكرا لقرائتكم نتائج مباريات بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 99... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و اسفرت الجولة عن:
فوز اسوان علي الجونة1/3 .
فوز بيراميدز علي حرس الحدود 1/4 .
فوز اف سي مصر علي المصري 1/3 .
فوز الزمالك علي مصر المقاصة 0/1 .
فوز الإسماعيلي علي الاتحاد 0/2 .
فوز انبي علي طلائع الجيش 0/2 .
فوز سموحة علي المقاولون 0/1 .
تعادل الانتاج الحربي مع وادي دجلة 1/1 .
وتأجلت مباراة طنطا والاهلى بسبب مسابقة كأس مصر.
بهذه النتائج يهيمن بيراميدز على صدارة الدوري برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي تتبقى له مباراة أمام طنطا، فيما رفع اف سي مصر رصيده إلى النقطة 11.
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