شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من ضم "مارسليو" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو نادى الإسماعيلى، من التوصل لاتفاق مع نظرائهم بالنادى الأهلى، من أجل ضم حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر المارد الأحمر، خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

ويرغب مجلس إدارة الدراويش فى تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الكروى الأول، ليصبح حسين السيد الهدف الأول للإسماعيلى خاصة فى ظل عدم الاعتماد عليه داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالى.

وكان الإسماعيلى قد فشل فى تدعيم هذا المركز فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما فشل مساعى التعاقد مع السورى مؤيد العجان لرفض ناديه الاستغناء عن خدماته فضلاً عن مغالاة سموحة فى طلباته المادية للاستغناء عن محمود معاذ بالإضافة لرفض مسئولي الدراويش منح حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر الأهلى 5 مليون جنيه فى الموسم منعًا لإحداث فتنة فى صفوف الدراويش .

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق ومحمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.

ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأولمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة