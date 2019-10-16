شكرا لقرائتكم لقطة ختام "في المرمى" تتجاوز المليون مشاهدة عبر "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوزت لقطة ختام برنامج "في المرمى"، التي بثت يوم الثلاثاء، المليون مشاهدة خلال أقل من 22 ساعة من نشرها عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان موضوع لقطة الختام عن المستوى غير المقنع الذي قدمه المنتخب السعودي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام نظيره الفلسطيني في رام الله، يوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.