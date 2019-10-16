شكرا لقرائتكم أغويرو يتعرض لحادث سير قبل تدريبات مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعرض لحادث سيارة بسيط قبل مران الفريق يوم الأربعاء لكنه لم يصب بسوء.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن المهاجم الأرجنتيني (31 عاما) كان في طريقه إلى مران سيتي في سيارته حين وقع الحادث. وأظهرت صور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالإطار الأمامي الأيمن للسيارة التي كان أغويرو يستقلها.

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وأضاف التقرير أن أغويرو لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي كما شارك في المران استعدادا لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.

وسجل أغويرو ثمانية أهداف في ثماني مباريات في الدوري مع فريق المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

وتعرض أغويرو لكسر في أحد ضلوعه في حادث سير في هولندا قبل عامين بعد أن سافر لحضور حفل موسيقي في أمستردام في يوم عطلته.