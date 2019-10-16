تفاصيل خطوبة نجم مانشستر سيتي من مراسلة في الملعب

الموجز
بعد تأهل منتخب بلاده بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، أعلن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو خطبته من مراسلة أوكرانية تدعى فلادا شيش جلوف.
ونشر اللاعب الدولي الأوكراني صاحب الـ22 عامًا صورة له رفقة خطيبته على أرض الملعب وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك أثناء احتفالهما سويًا بخطبتهما، وعلق على تلك الصورة بالتالي: لقد حققت أهم نعمة بحياتي".
وتعود قصة الحب التي تجمع الثنائي عندما ظهر زينتشينكو وهو يُقبل تلك المراسلة التليفزيونية على الهواء مباشرة، وذلك عقب فوز منتخب بلاده على منتخب صربيا في تصفيات يورو 2020، فى شهر يونيو الماضى.
الجدير بالذكر أن المنتخب الأوكراني قد انتصر منذ أيام على البرتغال بنتيجة 2-1، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
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