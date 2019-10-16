غياب مؤكد لبوغبا ومرجح لدي خيا عن يونايتد ضد ليفربول









اسماء السيد - تأكد غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه ليفربول في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، والتي يرجح أن يغيب عنها أيضا الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بحسب ما أفاد مدرب "الشياطين الحمر" النروجي أولي غونار سولسكاير الأربعاء.&

ولم يتماثل الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018 للشفاء تماما من إصابة في الكاحل تعرض لها في تموز/يوليو الماضي، اذ ابتعد لفترة عن صفوف فريقه والمنتخب، قبل أن يعود بشكل وجيز ويبتعد مجددا. أما دي خيا، فتعرض لاصابة عضلية في الساق اليمنى في مباراة منتخب بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وقال سولسكاير "تعرض بول لإصابة، عاد وعمل بجهد. لعب مباريات عدة وربما خاضها برغم الألم".

وتابع في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية "خضع لفحص بالأشعة بعد (مباراة) أرسنال (في 30 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة السابعة)، وربما يحتاج لمزيد من الأسابيع للراحة، لذا نأمل ألا يغيب طويلا، ولكنه لن يلعب هذه المباراة" في اشارة الى موقعة ليفربول.

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وبشأن دي خيا، أوضح سولسكاير أنه يحتاج للخضوع الى فحوص إضافية وصور أشعة "لكن أعتقد أنه سيكون خارج (تشكيلة مباراة الأحد). هذا ما بدا عليه الأمر بالتأكيد ليل أمس".

وفي حين حاذر سولسكاير من اتخاذ موقف قطعي بشأن الحارس الدولي الإسباني، كان الموقع الالكتروني لفريقه أكثر جزما، بإشارته الى أن صاحب الرقم 1 في الفريق "استبعد من المباراة المرتقبة في أولد ترافورد".

في المقابل، ألمح سولسكاير الى امكان عودة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا الى الفريق ضد ليفربول. وأوضح في التصريحات التي أوردها الموقع الالكتروني "لا يمكنني أن أقول بنسبة 100 بالمئة من منهما سيكون جاهزا (...) لكن آمل في أن يتمكن آرون وأنطوني من مواصلة التمارين هذا الأسبوع ليكونا متوافرين. قد يكون ذلك لنصف المباراة أو 30 دقيقة. لا أعرف، لكن سنرى".

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" هذا العام، اذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط فقط من سبع مباريات، متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (ثمانية انتصارات في ثماني مباريات). وتقام مباراة الأحد على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.