الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب غروس لمرة ثالثة









اسماء السيد - أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم الأربعاء التعاقد مع مدربه السابق السويسري كريستيان غروس بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في ثالث مهمة له على رأس الإدارة الفنية لنادي مدينة جدة.

وسيخلف غروس (65 عاماً) المدرب للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل من منصبه بعد ثلاث مراحل فقط على انطلاق الموسم الحالي.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان غروس (...) بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي".

ونشر الصائغ بدوره صورة عبر حسابه على "تويتر"، تجمعه بغروس وهما يحملان قميص الفريق.

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وحقق غروس نجاحات مع الأهلي في ولايته التدريبية الأولى بين العامين 2014 و2016، اذ توج في موسمه الأول بكأس ولي العهد (2015) وأنهى الدوري في مركز الوصيف دون خسارة. وفي الموسم الثاني، قاده للقب الدوري للمرة الأولى& بعد 34 عاماً، قبل أن يتوج بكأس الملك.

ورحل غروس عن الأهلي بنهاية موسم 2015-2016 وفي رصيده 59 فوزا من 84 مباراة في مختلف المسابقات.

وبعد أشهر، أعاد الأهلي غروس من جديد بعدما أنهى ارتباطه مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، ليتولى تدريبه حتى نهاية موسم 2016-2017، في فترة لم يتمكن خلالها من إحراز أي لقب.

وتولى السويسري في تموز/يوليو 2018 تدريب الزمالك المصري، قبل أن ينهي نادي القلعة البيضاء علاقته به في أيار/مايو 2019.

وسبق لغروس تدريب أندية سويسرية عدة أبرزها بازل، إضافة الى تجربتين مع شتوتغارت الألماني وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي.&