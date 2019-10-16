شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة.. واستمرار غياب الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه سموحة في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي..

حراسة المرمى: مهدي سليمان وأحمد دعدور، بينما واصل أحمد الشناوى غيابه عن القائمة.

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خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري.

خط الوسط: إسلام عيسى وعبده لومالا وعمر العيوني ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا وإيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.