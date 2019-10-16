شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة.. واستمرار غياب الشناوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه سموحة في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي..
حراسة المرمى: مهدي سليمان وأحمد دعدور، بينما واصل أحمد الشناوى غيابه عن القائمة.
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري.
خط الوسط: إسلام عيسى وعبده لومالا وعمر العيوني ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا وإيريك تراوري.
خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة.. واستمرار غياب الشناوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.