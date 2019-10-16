شكرا لقرائتكم خبر عن منة حامد ومنة ناصر تودعان بطولة تشناى للاسكواش من نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الثنائي المصري منة حامد ومنة ناصر، لاعبتا الاسكواش بطولة تشناى التى تستضيفها الهند خلال الفترة بين 14 إلى 17 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.
وخسرت منة حامد أمام الماليزية راشيل أرنولد بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 10-12, 11-5, 11-3.
فيما خسرت منة ناصر أمام الماليزية وين لي لاي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة استغرقت 58 دقيقة حيث كانت منة ناصر قريبة في النقاط من منافستها المالسزية في أغلب الأشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 12-10, 11-7, 7-11, 12-10.
ويلتقي الثنائي الماليزي راشيل أرنولد و وين لي لاي في نهائي بطولة تشناي غدا الخميس حيث يسدل الستار على منافسات البطولة.
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