شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يرحب بمواجهة كينيا باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، علي إقامة مباراة كينيا في افتتاح مشوار التصفيات يوم 14 نوفمبر المقبل، علي ستاد برج العرب بالاسكندرية .

وجاءت موافقة البدرى منعا لتكرار الموقف الأخير بعد نقل ودية بتسوانا إلى برج العرب بعدما كان محددا لها ستاد القاهرة الذى سيكون فى عهدة الكاف الشهر المقبل بسبب أمّم افريقيا تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر.

كان المنتخب الوطنى خاض مباراة ودية مع بتسوانا يوم الاثنين الماضى وهى الاختبار الأول للفراعنة مع البدرى، وفاز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.