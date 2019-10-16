ميتشو يعقد جلسة سريعة مع لاعبى الزمالك.. وفقرات بدنية وتأهيلية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك ، علي عقد جلسة سريعة مع اللاعبين علي هامش المران اليوم، وطالب ميتشو، اللاعبين بالتركيز الشديد في التدريبات والاستعداد القوي ، وبذل اقصي جهد لديهم ، استعداداً للفترة المقبلة .

كما شرح ميتشو بصحبة معاونيه في الجهاز الفني بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها بالمران اليوم.

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