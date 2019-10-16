ميتشو يعقد جلسة سريعة مع لاعبى الزمالك.. وفقرات بدنية وتأهيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك ، علي عقد جلسة سريعة مع اللاعبين علي هامش المران اليوم، وطالب ميتشو، اللاعبين بالتركيز الشديد في التدريبات والاستعداد القوي ، وبذل اقصي جهد لديهم ، استعداداً للفترة المقبلة .
كما شرح ميتشو بصحبة معاونيه في الجهاز الفني بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها بالمران اليوم.
كما خصص الإسباني رودريجيز مدرب الاحمال بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي فقرة بدنية وتأهيلية قوية للاعبين علي هامش المران المقام حاليا.
وقام رودريجيز بإحضار بعض الأدوات التأهيلية ، خاض من خلالها اللاعبون التدريبات.
ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو برنامجا تأهيليا قويا لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة .
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