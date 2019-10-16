نشرة أخبار سوبر كورة.. إصابة الشحات .. طارق حامد يظهر بالزمالك.. وراتب جهاز المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى نتيجة المباريات الـ7 التى ألغيت بالأمس فى الدور التمهيدى لكأس مصر بإقصاء الـ14 فريقا أصحاب تلك المباريات وتغريم كل فريق 10 أضعاف قيمة اشتراكه فى كأس مصر أى 50 ألف جنيه على كل فريق واستبعادهم من المشاركة فى الموسم القادم بنفس البطولة .

تعرض حسين الشحات لاعب النادى الأهلى للإصابة خلال مران الفريق الجماعى مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك خلال كرة مشتركة مع زميله رمضان صبحي، واطمأن الجهاز الطبى للأهلى على سلامة الشحات، بعد تعرضه لكدمة قوية فى وجه القدم تسببت فى خروجه من المران لتلقى العلاج.

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