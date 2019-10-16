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الإسماعيلى يعلن غياب محمد صادق عن مواجهة الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تأكد غياب محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى عن مواجهة حرس الحدود بسبب الإصابة.

 

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وكانت هناك مساعٍ من الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب الدولى للمباراة إلا أنه لم ينجح فى اجتياز الاختبار الطبى بعد تعرضه لشد فى الخلفية الخلفية خلال مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى بمباراة جنوب أفريقيا الودية.

 

ويستضيف الإسماعيلى الفريق العسكرى مساء الجمعة على ملعبه لحساب الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المحلى.

 

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