تعرف على قائمة الإنتاج الحربي قبل لقاء إنبي.. غدًا

أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي قائمة فريقه استعدادًا للقاء انبي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من: عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمود البدري ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب ومحمود عادل ومحمد عبد المجيد ومحمد شوقي غريب وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب انان وموسي دياورا وكريم لالا . وأحمد مجدي ومحمد رجب ومحمود عادل ومحمد عبد المجيد ومحمد شوقي غريب وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب انان وموسي دياورا وكريم لالا .

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