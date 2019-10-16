غدًا.. المقاولون يحسم موقفه من مواجهة الزمالك.. ويهدد بالتصعيد للأولمبية

يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، اجتماعًا، غدًا الخميس، من أجل تحديد موقف النادي من خوض مباراة الزمالك. وأكد محسن صلاح رئيس المقاولون، أن الفريق كان يستعد لمباراة أسوان طوال الفترة الماضية، وكان تركيز الجميع على تلك المواجهة، قبل أن يقوم اتحاد الكرةبشكل مفاجئ بتغيير المباراة وتقديم موعد مباراة الزمالك.
وأشار إلى أن النادي سيعقد اجتماعًا حول الأمر، وسيتم مناقشته، بما يحفظ حقوق المقاولون العرب، مضيفًا أن اتحاد الكرة لم يستشير النادي قبل إعلان القرار.
وتابع أنه في حال تمإجبار النادي على مواجهة الزمالك سيتم تصعيد الأمر للجنة الأولمبية ولن يصمت النادي عن حقوقه، مطالبًا الاتحاد، بالإلتزام بجدول الدوري، الذي أعلن عنه منذ بداية الموسم.
وكان اتحاد الكرة أعلن عن تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون ليوم السبت، بعد تأجيل مباراة القمة التي كانت يوم السبت، وتأجيل مباراة المقولون مع أسوان التي كان من المقرر لها يوم الجمعة، لأجل غير مسمى.
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