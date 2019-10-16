وزير الرياضة يهنئ المنتخب العربي لعبور المانش على نجاح معسكره بالغردقة

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنجاح المعسكر التدريبى للمنتخب العربى الألمانى لعبور المانش فى يوليو 2020 والذى يضم سباحين من مصر والسعودية وألمانيا. وقال شلبى إنه تلقى مكالمة هاتفية من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مقدما له التهنئة على نجاح التدريبات الأولى للمنتخب. وأشاد الوزير إلي الحدث الفريد من نوعه، مؤكدا استمرار دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات Advertisements والبطولات الخلاقة والتي ترسخ روح المواطنة وتنمي التآلف بين الشعوب في مجال والبطولات الخلاقة والتي ترسخ روح المواطنة وتنمي التآلف بين الشعوب في مجال الرياضة وأكد الوزير اهتمامه برعاية المنتخب العربي لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش واهتمامه الكبير بالسباحين الأبطال. واختتم اليوم المعسكر التدريبى لفريق المنتخب العربى لعبور المانش فعالياته اليوم بمدينة الغردقة بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

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