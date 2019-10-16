مدرب إنبي يشرح للاعبيه خطة الفوز على الإنتاج الحربي

اختار الجهاز الفني لإنبي بقيادة على ماهر 18 لاعبا للقاء الإنتاج الحربي بستاد بتروسبوت في الخامسة والنصف مساء غد "الخميس" في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.
كان على ماهر قد عقد جلسة بعد العشاء اليوم بفندق الإقامة وكشف لكل لاعب أخطائه وإيجابياته خلال المباريات الأخيرة وفي التدريب. كما شرح خطة اللقاء والتي ستعتمد علىالفاعلية الهجومية مبكرا لحاجة الفريق إلى الفوز ومعرفة نقاط القوة والضعف في المنافس.
ولعب إنبي 3 مباريات خسر مباراتين مع بيراميدز برباعية نظيفة وسموحة 2-1 وتعادل في لقاء وحيد مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما.
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