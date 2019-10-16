رئيس إنبي يطالب لاعبيه بالفوز على الإنتاج الحربي

عقد رئيس نادى إنبي المحاسب زكريا السيد ونائبه مصطفى الأمير اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال تناول العشاء بفندق إقامة الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي مساء غد ببتروسبورت بالجولة الرابعة للدوري الممتاز. ببتروسبورت بالجولة الرابعة للدوري الممتاز. طالب السيد من لاعبيه التركيز لتحقيق الفوز نظرا لحاجة إنبي للنقاط الثلاثة للخروج من عنق الزجاجة مبكرا، ولإعطاء دفعة للفريق بعد خسارتين وتعادل واحد في 3 مباريات. ولإعطاء دفعة للفريق بعد خسارتين وتعادل واحد في 3 مباريات. وشدد السيد على أنه ثقته كبيرة في اللاعبين وأنهم على قدر المسئولية منوها إلى أن المنافس في حاجة أيضا للفوز نظرا لموقفه الصعب مما سيجعل من اللقاء أهمية خاصة.

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