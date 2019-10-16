محمد الكرداني مديرًا فنيًا لمنتخب السلة 18 عامًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، عن تولية محمد الكرداني مدرب فريق الجزيرة مهام المدير الفني منتخب مصر 18 عام، وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء.
ووافق الاتحاد علي تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 18عام بقيادة محمد الكرداني مديرا فنيا، أيمن المطراوي مدرب عام ووائل بدر مدرب، وطارق محمد ومحمد عاطف معايشة.
وكذلك تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 18 عام بقيادة شريف عزمي مديرا فنيا، ومصطفيهدهود مدربا عاما، ومصطفي فكري مدربا، وأحمد الجزار وسالي محمد وإيهاب محسن معايشة.
كما تقرر الموافقة علي المشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 4 إلي 12 يونيو2020 ببلغاريا، وكأس العالم للناشئات التي ستقام من 15 إلي 23 أغسطس 2020 برومانيا.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الموافقة علي زيادة بدلات الحكام.
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