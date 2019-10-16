إسماعيلي 99 يتغلب على الاتحاد في بطولة الجمهورية

حقق فريق الإسماعيلي مواليد 99 علي فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الأخير، في الأسبوع السادس من بطولة دوري الجمهورية. دوري الجمهورية. أحرز هدفي الإسماعيلي المهاجم حازم مرسي. ويواصل الفريق حملة الدفاع عن لقب دورى الجمهورية الذى توج به النسخة الماضية بفارق كبير عن الأهلى أقرب المنافسين. الماضية بفارق كبير عن الأهلى أقرب المنافسين. يقود الفريق فنيا طاقم يضم كل من: إسلام كاظم و غريب فتحي مدربين، أحمد عبده مدرب حراس مرمي ، محمد صالح إداري ، باسم فتحي إخصائي علاج طبيعي.

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