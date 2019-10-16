صبري المنياوي: كل مباريات الدوري صعبة

أعلن صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن جاهزية الفريق لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة، على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز.

وقال المنياوي: "حرس الحدود من الفرق الصعبة

وكانت له نتائج جيدة معنا الموسم الماضي، نعرف نقاط القوة والضعف لديه،جميع مباريات الدوري باتت فى غاية القوة والدليل على ذلك تعادل الزمالك أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري رغم فارق المستوى".

واضاف:"لا نفكر في البطولة العربية الآن، كل تركيزنا الفترة الحالية في مباراة حرس الحدود".

وأختتم:"الجهاز الفني حريص على متابعة مباريات الناشئين، فقد أصبح يضم مزيجا من اللاعبين أصحاب الخبرات والناشئين".

وخاض الإسماعيلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز حقق الفوز في أثنين والهزيمة في مباراة.