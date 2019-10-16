تأكد غياب محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي، من مباراة فريقه أمام حرس الحدود، بعد أن استبعده الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للدراويش، من قائمةالفريق لمواجهة الحدود بالدوري.
وكانت هناك مجهودات من الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمباراة، إلا أنه لم ينجح فى اجتيازالاختبار الطبي، بعد تعرضه لشد فى الخلفية الخلفية خلال مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى بمباراة جنوب أفريقيا الودية.
ويستضيف الإسماعيلي الفريق العسكري مساء الجمعة، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم الإسماعيلي من جهود محمد صادق أمام الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.