الإصابة تحرم الإسماعيلي من جهود محمد صادق أمام الحدود

تأكد غياب محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي، من مباراة فريقه أمام حرس الحدود، بعد أن استبعده الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للدراويش، من قائمة

الفريق لمواجهة الحدود بالدوري.

وكانت هناك مجهودات من الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمباراة، إلا أنه لم ينجح فى اجتياز

الاختبار الطبي، بعد تعرضه لشد فى الخلفية الخلفية خلال مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى بمباراة جنوب أفريقيا الودية.

ويستضيف الإسماعيلي الفريق العسكري مساء الجمعة، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى الممتاز.