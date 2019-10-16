ميودراج يسيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الإسماعيلي استدعاء نادر رمضان

ومحمود عبد الله الذى تم تصعيده مؤخرا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما جاء ابرز المستبعدين محمد صادق وإبراهيم ابو اليزيد وبيكيتى سيلفا لأسباب متنوعة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي

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خط الدفاع: باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، أحمد أيمن.

خط الوسط: همام طارق، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد الضرف، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، محمود عبدالله، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي، محمد حمدي زكي، بنسون شيلونجو، وجيه عبدالحكيم.