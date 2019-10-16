أرقام الكلاسيكو تمنح سواريز وبنزيما فرصة لتخطي الأساطير

يتطلع كل لاعب لتحقيق إنجاز يخلد اسمه بحروف من نور في تاريخ كرة القدم، وما أفضلها فرصة أن يكون هذا الإنجاز في الكلاسيكو، المباراة الأضخم عالميًا والتي يظل التاريخ يحفظها للأبد.



وخلال المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، هناك أكثر من لاعب في الفريقين يسعى لتحسين وضعه في جدول الهدافين التاريخيين للكلاسيكو.



ونستعرض في السطور التالية مقارنة بين وضعي الثنائي الهجومي الأبرز في الكلاسيكو، لويس سواريز في برشلونة وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.



لويس سواريز



يأتي المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في المركز التاسع بجدول ترتيب الهدافين التاريخيين للكلاسيكو برصيد 11 هدفًا.



وإذا نجح سواريز في تسجيل هدف واحد خلال الموقعة المقبلة على ملعب "كامب نو"، فإنه سيعادل رقم كارلوس سانتيانا، أسطورة ريال مدريد، والذي يحتل المركز الثامن بجدول الهدافين برصيد 12 هدفًا.



وسيكون بلا شك سواريز مرشحًا لبدء مباراة الكلاسيكو إذا كان لائقا بدنيًا، كما أنه مؤهل لزيادة غلته في شباك ريال مدريد بسبب الحالة الجيدة التي يعيشها هذا الموسم بتسجيل 6 أهداف حتى الآن.



كريم بنزيما

يأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في المركز الـ13 بجدول ترتيب الهدافين التاريخيين للكلاسيكو برصيد 9 أهداف.



وإذا نجح بنزيما في تسجيل هدف واحد في الموقعة المقبلة، فإنه سيصعد إلى الترتيب العاشر معادلًا كل من جوسيب ساميتيير (برشلونة)، خوان جوميز جونزاليس "خوانيتو" (ريال مدريد)، وهوجو سانشيز (ريال مدريد).





المصدر: موقع كورة