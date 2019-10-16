رياضة | ميلان.. عريق أغرقته الديون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان.. عريق أغرقته الديون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من اليوم الاربعاء أن تراجع الإيرادات والتكاليف الباهظة دفعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي إلى الغرق في الديون المتراكمة في وقت يجد فيه النادي العريق نفسه في صعوبة كبيرة لملاحقة المنافسين سواء كانوا على أرضية الميدان أو خارج الملعب .

وظل الفريق الإيطالي بطل أوروبا في سبعة مناسبات يحتل مركز متوسط في جدول ترتيب الكالتشيو خلال السنوات القليلة الماضية ما جعل المناصرين يتحصرون على أمجاد الماضي ويطمحون في أن يخرج الفريق من المأزق الذي يمر به خلال الفترة الحالية وهو ما يحاول المالك الجديد فعله بتصحيح المسار .

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وبلغت إجمالي الخسائر المجمعة التي تراكمت على خزينة نادي الميلان في شهر يونيو الماضي 146 مليون يورو بزيادة وصلت إلى 16% كاملة بعد أن كانت في العام الماضي 126 مليون يورو فقط لتبلغ 241 مليون يورو وهو الرقم الذي يقل بكثير عن أعرق الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة .

ورفض صندوق إيليوت التعليق على ما يمر به نادي الميلان مؤخراً وهو الذي إستحوذ على العريق الإيطالي بعد محاولات فاشلة من جانب لي يونجهونج رجل الاعمال الصيني والذي إشترى الفريق 2017 في إخراج الفريق من الديون المتراكمة عليه.

يذكر أن الميلان يبتعد عن منصات التتويج منذ عام 2011 حينما أحرز آخر لقب له في بطولة الدوري الأيطالي الممتاز لكرة القدم وكانت المرة الأخيرة التي يشارك فيها بدوري أبطال أوروبا عام 2013 – 2014.