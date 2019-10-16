رياضة | خاص.. نكشف موقف فايلر من تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. نكشف موقف فايلر من تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر كان يرغب في إقامة مباراة القمة مع الزمالك في موعدها.

وكان اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني قد أعلن أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر لها يوم السبت المقبل وذلك بطلب من الجهات الأمنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة بأن الحالة الفنية الرائعة للاعبي الأهلي جعلت فايلر يأمل في عدم تأجيل المباراة لكن في النهاية تقبل الأمر بعد حديث الإدارة معه.

وتابع المصدر بأن المدرب السويسري طالب من لاعبي فريقه التركيز في المرحلة المقبلة وعدم الالتفات لما يحدث بعيدًا عن الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم ٢٣ من أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.