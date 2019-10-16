رياضة | تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب لقاء فريق برشلونة مع ريال مدريد من التأجيل، حيث كان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني

وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو ماركا، إن الكلاسيكو بات قريب من التأجيل إلى 18 ديسمبر، وسوف يتم النظر بشكل جدي في هذا الاحتمال الذي يرضي كل الاطراف.

واذا تم تحديد موعد الكلاسيكو إلى يوم 4 ديسمبر، اي انه سوف يأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتليتيكو مدريد في الليجا.

وهناك احتمالان لتأجيل الكلاسيكو حتى الآن وهما :-

4 ديسمبر، ويأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتليتيكو مدريد.

أو

18 ديسمبر، ويأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب أنويتا معقل سوسيداد والذي يعد عقدة للفريق الكتالوني.