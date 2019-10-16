رياضة | صدمة قوية لجماهير ليفربول بشأن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية لجماهير ليفربول بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي وجماهير النادي تلقى أنباء غير سارة بشأن المصري محمد صلاح نجم الفريق وإصابته التي تعرض لها مؤخرا.

احتمالية غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد

وكشفت صحفية "ستاندرد" البريطانية أن محمد صلاح قد لا يتواجد في تشكيل نادي ليفربول الأساسي لمواجهة نادي مانشستر يونايتد القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

إصابة محمد صلاح

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وكان محمد صلاح قد تعرض إلى إصابة في الكاحل خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي الماضية ولكنه شارك في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بشكل طبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يفكر في عدم المجازفة ومشاركة صلاح في مباراة مانشستر يونايتد منذ البداية حتى لا تتفاقم الإصابة ومن الممكن أن يشارك كبديل.

صدمة قوية لجماهير ليفربول بشأن محمد صلاح

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.